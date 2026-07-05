Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бразилия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.85
П2
4.80
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Мексика
:
Англия
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.20
П2
2.50
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.70
П2
1.92
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.49
П2
2.70
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2

Эвра — Хабибу: «Я приеду тренироваться в твой зал»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Патрисом Эвра.

Все новости футбола в МАКС

«Я приеду тренироваться в твой зал», — сказал Эвра Нурмагомедову.

Ранее 45-летний Эвра планировал дебютировать как боец MMA на турнире PFL.

«Не догнали, что не шутка». Хабиб запретил форму «Сити» — не понравился розовый.