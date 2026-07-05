Эвра — Хабибу: «Я приеду тренироваться в твой зал»

«Я приеду тренироваться в твой зал», — сказал Эвра Нурмагомедову.
Ранее 45-летний Эвра планировал дебютировать как боец MMA на турнире PFL.
«Не догнали, что не шутка». Хабиб запретил форму «Сити» — не понравился розовый.
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Патрисом Эвра.
«Я приеду тренироваться в твой зал», — сказал Эвра Нурмагомедову.
Ранее 45-летний Эвра планировал дебютировать как боец MMA на турнире PFL.
«Не догнали, что не шутка». Хабиб запретил форму «Сити» — не понравился розовый.