Андрей Канчельскис: «Роналду критикуют нефутбольные, глупые люди — они сами-то хоть играли? У Криштиану в 41 год уже три гола на ЧМ, на таких футболистов нужно равняться»

"Чемпионат мира уже находится на таком этапе, что сложно предугадать результат. Та же Бельгия решила исход матча за последние 10 минут, хотя вроде уже все было понятно, предсказуемо. Но они взяли и обыграли соперника. В случае с Испанией и Португалией может быть то же самое. На одну игру каждая из команд может очень собраться. Но каждое решение, каждое движение футболиста и каждая ошибка может фатально повлиять на результат.