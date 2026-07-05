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Андрей Канчельскис: «Роналду критикуют нефутбольные, глупые люди — они сами-то хоть играли? У Криштиану в 41 год уже три гола на ЧМ, на таких футболистов нужно равняться»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что не понимает критики в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Источник: Спортс‘’

В ⅛ финала Португалия сыграет с Испанией. Встреча пройдет в понедельник, 6 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

"Чемпионат мира уже находится на таком этапе, что сложно предугадать результат. Та же Бельгия решила исход матча за последние 10 минут, хотя вроде уже все было понятно, предсказуемо. Но они взяли и обыграли соперника. В случае с Испанией и Португалией может быть то же самое. На одну игру каждая из команд может очень собраться. Но каждое решение, каждое движение футболиста и каждая ошибка может фатально повлиять на результат.

Я не могу понять тех, кто продолжает критиковать Роналду. Это далекие от футбола люди. Криштиану 41 год, он играет на чемпионате мира и уже забил три гола. А эти нефутбольные, глупые люди начинают его критиковать. Они сами в футбол-то хоть играли? Просто интересно понять этих людей. На таких футболистов нужно равняться и стремиться к тому, что они демонстрируют", — сказал Канчельскис.