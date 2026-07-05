Криштиану Роналду: «Это мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им»

Во время перелета я сразу понял, что одна из бортпроводниц — аргентинка. Просто по тому, как она посмотрела на меня. Я сказал ей: «Я знаю, что ты аргентинка. Ты посмотрела на меня и тут же отвела взгляд. Вы меня не любите…» Но моя жена — аргентинка. Так что все в порядке.