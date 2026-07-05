Криштиану Роналду: «Это мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им»

Завтра сборная Португалии сыграет с командой Испании в ⅛ финала.
— Прежде всего, спасибо вам за все, что вы сделали для футбола. Мы все наслаждались вашим противостоянием с Месси. Как вы переживаете ожидание этого матча, который станет для вас особенным? Что бы вы хотели сказать болельщикам, которые находятся здесь?
— Последний чемпионат мира (смеется)… Интересный вопрос, мне понравился. В конечном счете остаются люди. Люди, которым мы нравимся, люди, которым мы можем подарить особенные моменты. И я вижу людей, которые работают рядом с нами. Это потрясающие воспоминания.
Во время перелета я сразу понял, что одна из бортпроводниц — аргентинка. Просто по тому, как она посмотрела на меня. Я сказал ей: «Я знаю, что ты аргентинка. Ты посмотрела на меня и тут же отвела взгляд. Вы меня не любите…» Но моя жена — аргентинка. Так что все в порядке.
Нужно просто наслаждаться каждым моментом. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им, — сказал Роналду.