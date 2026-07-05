Криштиану Роналду: «Я не стану больше Криштиану, если выиграю ЧМ, или меньше, если не выиграю. Бог был щедр ко мне и дал все, даже то, чего я не ожидал достичь»

"Я ни в чем не нуждаюсь. Бог был очень щедр ко мне и дал мне все, даже то, чего я не ожидал достичь. Особенно в сборной и даже на индивидуальном уровне. Главное — наслаждаться каждым моментом. Я не стану больше Криштиану, если выиграю чемпионат мира, но и не стану меньше Криштиану, если не выиграю его. Конечно, мы верим, но в то же время знаем, что победитель будет только один. Главное — получать удовольствие, а не думать о завтрашнем дне. Я научился этому. С возрастом приходит зрелость, опыт, способность смотреть на вещи в перспективе и мягче относиться ко многим вещам.