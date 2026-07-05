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Криштиану Роналду: «Я не стану больше Криштиану, если выиграю ЧМ, или меньше, если не выиграю. Бог был щедр ко мне и дал все, даже то, чего я не ожидал достичь»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что добился всего, о чем мечтал.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

"Я ни в чем не нуждаюсь. Бог был очень щедр ко мне и дал мне все, даже то, чего я не ожидал достичь. Особенно в сборной и даже на индивидуальном уровне. Главное — наслаждаться каждым моментом. Я не стану больше Криштиану, если выиграю чемпионат мира, но и не стану меньше Криштиану, если не выиграю его. Конечно, мы верим, но в то же время знаем, что победитель будет только один. Главное — получать удовольствие, а не думать о завтрашнем дне. Я научился этому. С возрастом приходит зрелость, опыт, способность смотреть на вещи в перспективе и мягче относиться ко многим вещам.

Очевидно, я не слепой. Я постоянно сталкивался с нападками. Но в этом нет ничего нового. Зачастую я чувствую благодарность, это открывает новую главу в моей жизни. Я понял это после 40 лет. Надеюсь, что я проживу еще 40 лет и буду готов. Когда нас сильнее всего критикуют, мы больше растем. И я благодарен вам, потому что я расту все больше. Я счастлив и получаю удовольствие от повседневной жизни. Завтра нас ждет грандиозный матч против отличной команды, которая уже выигрывала турнир. Главное — наслаждаться жизнью каждый день", — сказал Роналду.

В ⅛ финала ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет против Испании. Матч пройдет в понедельник, 6 июля, в 22:00 по московскому времени.