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Милла о Месси и Роналду: «Говорят, они не бегают. Но игрок, который не бегает и при этом забивает, заслуживает еще большего уважения. Возраст не важен, если ты соответствуешь уровню»

Бывший нападающий сборной Камеруна, участник чемпионата мира 1990 года Роже Милла оценил игру 39-летнего Лионеля Месси и 41-летнего Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

"Я восхищаюсь тем, что они продолжают делать. Снимаю шляпу перед Месси, снимаю шляпу перед Роналду! Слышу, как люди говорят, что они уже не бегают. Но футболист, который не бегает и при этом продолжает забивать голы, заслуживает еще большего уважения.

Больше всего меня впечатляет то, что они по-прежнему способны решать исход матчей. Такое дано далеко не каждому. Если игрок чувствует, что по-прежнему силен, что находится в хорошей форме, он должен продолжать играть. Возраст не имеет большого значения, пока ты доказываешь, что все еще способен выступать на высоком уровне. И они это делают", — сказал Милла.

41-летний Роналду — второй игрок в истории старше 40 лет с голом на ЧМ после Милла.