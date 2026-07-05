Милла о Месси и Роналду: «Говорят, они не бегают. Но игрок, который не бегает и при этом забивает, заслуживает еще большего уважения. Возраст не важен, если ты соответствуешь уровню»

Больше всего меня впечатляет то, что они по-прежнему способны решать исход матчей. Такое дано далеко не каждому. Если игрок чувствует, что по-прежнему силен, что находится в хорошей форме, он должен продолжать играть. Возраст не имеет большого значения, пока ты доказываешь, что все еще способен выступать на высоком уровне. И они это делают", — сказал Милла.