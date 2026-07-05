Милла о Месси и Роналду: «Говорят, они не бегают. Но игрок, который не бегает и при этом забивает, заслуживает еще большего уважения. Возраст не важен, если ты соответствуешь уровню»

"Я восхищаюсь тем, что они продолжают делать. Снимаю шляпу перед Месси, снимаю шляпу перед Роналду! Слышу, как люди говорят, что они уже не бегают. Но футболист, который не бегает и при этом продолжает забивать голы, заслуживает еще большего уважения.
Больше всего меня впечатляет то, что они по-прежнему способны решать исход матчей. Такое дано далеко не каждому. Если игрок чувствует, что по-прежнему силен, что находится в хорошей форме, он должен продолжать играть. Возраст не имеет большого значения, пока ты доказываешь, что все еще способен выступать на высоком уровне. И они это делают", — сказал Милла.
41-летний Роналду — второй игрок в истории старше 40 лет с голом на ЧМ после Милла.