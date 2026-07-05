«США — США — США?». Белый дом об остановке дисквалификации Балогуна

Футболист «Монако» получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год — теперь форвард США сможет сыграть против Бельгии в ⅛ финала. Сообщалось, что Белый дом связывался с ФИФА напрямую, чтобы обсудить ситуацию с главой организации Джанни Инфантино.
Пресс-служба Белого дома опубликовала в твиттере сообщение со скриншотами новости об остановке дисквалификации Балогуна и публикации президента США Дональда Трампа с благодароностью ФИФА.
«США — США — США?», — говорится в сообщении Белого дома в твиттере.
Трамп с Инфантино близки настолько, что президент США сделал «Звонок другу» ради Балогуна.