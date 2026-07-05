«США — США — США?». Белый дом об остановке дисквалификации Балогуна

Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год — теперь форвард США сможет сыграть против Бельгии в ⅛ финала. Сообщалось, что Белый дом связывался с ФИФА напрямую, чтобы обсудить ситуацию с главой организации Джанни Инфантино.