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«США — США — США?». Белый дом об остановке дисквалификации Балогуна

В Белом доме отреагировали на приостановку дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Футболист «Монако» получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год — теперь форвард США сможет сыграть против Бельгии в ⅛ финала. Сообщалось, что Белый дом связывался с ФИФА напрямую, чтобы обсудить ситуацию с главой организации Джанни Инфантино.

Пресс-служба Белого дома опубликовала в твиттере сообщение со скриншотами новости об остановке дисквалификации Балогуна и публикации президента США Дональда Трампа с благодароностью ФИФА.

«США — США — США?», — говорится в сообщении Белого дома в твиттере.

Трамп с Инфантино близки настолько, что президент США сделал «Звонок другу» ради Балогуна.