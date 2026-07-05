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Роналду — журналисту: «Самое сложное на ЧМ — разговаривать с теми из вас, кому я не нравлюсь. Ты один из них, я знаю. В 41 год для меня ничего не изменилось, я по-преж

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что самым сложным на чемпионате мира для него является общение с журналистами.

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Источник: Спортс‘’

На пресс-конференции перед матчем ⅛ финала ЧМ-2026 против сборной Испании Роналду вступил в конфликт с бразильским журналистом Марсело Бехлером.

— Дайте слово вот ему. Вон тому парню, который стоит впереди. Тому самому, который меня недолюбливает. Посмотрим, задаст ли он мне хороший вопрос. Давай. Кто? Вон тот. Да-да, ты. Да, это он. Я знаю, что я ему не нравлюсь.

— Криштиану, как дела? Обожаю вас, приятно с вами поговорить. Хотел спросить: что самое сложное в том, чтобы играть на чемпионате мира в 41 год?

— Что самое сложное? Разговаривать с вами. С некоторыми из вас. Особенно с теми, кому я не нравлюсь. Ты один из них, я это знаю. Я очень хорошо запоминаю лица. Достаточно увидеть человека один раз — и я его уже не забуду.

Играть в 41 год, думаю, стало для меня хорошим опытом, потому что, чтобы достичь такого уровня, приходится от многого отказываться. Именно этим я занимался всю свою карьеру — постоянно адаптировался, в том числе к возрасту, понимая, что я уже не тот игрок, каким был раньше.

Но одно для меня ясно: ничего не изменилось. Я по-прежнему забиваю голы. Поэтому надеюсь забить и завтра. А если не я, то пусть это сделает кто-то из моих партнеров по команде, и мы пройдем дальше.

Вот что останется в памяти — выйти в следующий этап, сыграть против великой команды. И было бы прекрасно завтра обыграть Испанию, — сказал Роналду.