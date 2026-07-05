Роналду — журналисту: «Самое сложное на ЧМ — разговаривать с теми из вас, кому я не нравлюсь. Ты один из них, я знаю. В 41 год для меня ничего не изменилось, я по-преж

— Что самое сложное? Разговаривать с вами. С некоторыми из вас. Особенно с теми, кому я не нравлюсь. Ты один из них, я это знаю. Я очень хорошо запоминаю лица. Достаточно увидеть человека один раз — и я его уже не забуду.