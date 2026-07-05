Гарсия об остановке дисквалификации Балогуна: «Не знал, что 5 июля — День дурака на ЧМ. Я сосредоточен на игре, неважно, кто будет в составе США»

"Я и не знал, что 5 июля на этом чемпионате мира — это как 1 апреля, и сегодня День дурака. Для меня это новость. Заявление бельгийской федерации во многом отражает наши мысли и мнения. Мы защищаем не сборную и не федерацию. Мы защищаем футбол, будь то этика или честность. Подобное решение приняли впервые в истории чемпионата мира.