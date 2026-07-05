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Гарсия об остановке дисквалификации Балогуна: «Не знал, что 5 июля — День дурака на ЧМ. Я сосредоточен на игре, неважно, кто будет в составе США»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия с иронией прокомментировал отсрочку дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна перед матчем ⅛ финала ЧМ-2026.

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"Я и не знал, что 5 июля на этом чемпионате мира — это как 1 апреля, и сегодня День дурака. Для меня это новость. Заявление бельгийской федерации во многом отражает наши мысли и мнения. Мы защищаем не сборную и не федерацию. Мы защищаем футбол, будь то этика или честность. Подобное решение приняли впервые в истории чемпионата мира.

Я главный тренер. Я сосредоточусь на своей команде, на предстоящем матче, независимо от того, кто выйдет в стартовом составе США. Я сосредоточусь на том, чтобы мы одержали победу и вышли в четвертьфинал", — сказал Гарсия.

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