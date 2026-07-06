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Де ла Фуэнте перед матчем с Португалией: «Я поклонник Роналду и таких людей, как он, неутомимых и с характером. С ним нужно быть начеку на любом участке поля»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что является поклонником Криштиану Роналду.

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Источник: Спортс‘’

Испания сыграет с Португалией в ⅛ финала ЧМ-2026. Встреча пройдет в понеделтьник, 6 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

"Я не скрываю, что я поклонник Криштиану и таких людей, как он. С характером, неутомимый. Он пример ценностей. Я преклоняюсь перед ним. Дело не в том наследии, которое он оставляет, а в том, что он еще оставит.

С ним нужно быть внимательными при любых обстоятельствах. Необязательно играть персонально по нему, но нужно быть начеку на любом участке поля. Я предпочел бы, чтобы он не играл [против нас], но он сыграет. Нам предстоит насладиться игрой одного из лучших футболистов в истории", — сказал де ла Фуэнте.