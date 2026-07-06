Де ла Фуэнте перед матчем с Португалией: «Я поклонник Роналду и таких людей, как он, неутомимых и с характером. С ним нужно быть начеку на любом участке поля»

С ним нужно быть внимательными при любых обстоятельствах. Необязательно играть персонально по нему, но нужно быть начеку на любом участке поля. Я предпочел бы, чтобы он не играл [против нас], но он сыграет. Нам предстоит насладиться игрой одного из лучших футболистов в истории", — сказал де ла Фуэнте.