Мартинес об игре с двумя форвардами — Роналду и Рамушем: «Нужно учитывать ход матча. С Хорватией возникла ситуация, требующая двух нападающих. Когда Португалия сравняла, игра стала другой»

— Нам нужно учитывать не только соперника, но и ход игры. Первый тайм против Хорватии был очень хорошим, но когда ты доминируешь, а соперник все же забивает, возникает ситуация, требующая изменений. В тот момент было важно выпустить на поле двух центральных нападающих. После того как мы сравняли счет, игра уже стала совсем другой. Хорватия очень хорошо контролирует мяч, поэтому нам пришлось перестроить полузащиту.