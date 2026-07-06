Мартинес об игре с двумя форвардами — Роналду и Рамушем: «Нужно учитывать ход матча. С Хорватией возникла ситуация, требующая двух нападающих. Когда Португалия сравняла, игра стала другой»

— В последнем матче Криштиану провел около 20 минут на поле вместе с Гонсалу Рамушем. Завтра такой вариант в стартовом составе исключен?
— Нам нужно учитывать не только соперника, но и ход игры. Первый тайм против Хорватии был очень хорошим, но когда ты доминируешь, а соперник все же забивает, возникает ситуация, требующая изменений. В тот момент было важно выпустить на поле двух центральных нападающих. После того как мы сравняли счет, игра уже стала совсем другой. Хорватия очень хорошо контролирует мяч, поэтому нам пришлось перестроить полузащиту.
Мы не могли позволить себе играть в меньшинстве в центре поля. Это были два разных игровых отрезка, продиктованных как действиями соперника, так и тем, чего мы хотели добиться. Самое главное — чтобы каждый игрок приносил пользу команде. Все готовы помочь. У нас большая тактическая гибкость. Команда умеет играть как с одним центральным нападающим, так и с двумя, с вингерами, с игроками, смещающимися в центр, с футболистами, которые могут сыграть на другом фланге.
Это результат трех с половиной лет работы. Было бы слишком примитивно сводить нашу игру к одной атакующей схеме или одному тактическому варианту. Наша сила — именно в гибкости. Мы уже задействовали на поле 21 игрока, и я полностью доверяю Гонсалу Инасиу и Гонсалу Гедешу. Если они выйдут на поле, то будут к этому полностью готовы, — сказал Мартинес.