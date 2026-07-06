Лапочкин о приостановке дисквалификации Балогуна: «Какой‑то правовой нигилизм. Чудовищный фол, он мог сломать ногу сопернику, красная показана абсолютно правильно»

Футболист «Монако» получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год — теперь форвард США сможет сыграть против Бельгии в ⅛ финала.
"Мы понимаем, что это чудовищный фол. Он мог сломать ногу сопернику. Конечно же, это красная карточка.
Но почему ФИФА приостановила дисквалификацию? Это какой‑то правовой нигилизм, я по‑другому не могу сказать. В истории футбола я таких случаев не помню.
Бывало, когда отменяли, просто говорили: неправильно показана красная карточка. Здесь красная карточка показана абсолютно правильно", — сказал Лапочкин.