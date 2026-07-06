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Почеттино поддержал приостановку дисквалификации Балогуна: «99% людей считают красную несправедливой. Я люблю спорт и верю в его этическую чистоту»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на решение ФИФА о приостановке дисквалификации форварда команды Фоларина Балогуна.

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Источник: Спортс‘’

Футболист «Монако» получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год — теперь форвард США сможет сыграть против Бельгии в ⅛ финала.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался по этому поводу: «Не знал, что 5 июля — День дурака на ЧМ. Мы защищаем не сборную и не федерацию — мы защищаем футбол».

В свою очередь, Почеттино заявил:

"Моя реакция такая же, как и у всех. Я люблю спорт и верю в его этическую чистоту. Мы приветствуем это решение.

99% людей считают, что красная карточка была показана несправедливо… Я знаю и очень уважаю Руди. Он отличный тренер и замечательный человек. Разумеется, он должен защищать интересы своей команды", — сказал Почеттино.