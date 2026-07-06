Неймар вышел на 67-й минуте матча с Норвегией в ⅛ финала ЧМ. Вингер Бразилии заменил Мартинелли при счете 0:0

34-летний вингер сборной Бразилии заменил Габриэла Мартинелли на 67-й минуте — перед перерывом на водопой.
Футболист проводит второй матч на турнире. Он также выходил на 76-й минуте в матче с Шотландией на групповом этапе (3:0).
Неймар появился на поле в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Норвегии (0:0, второй тайм).
34-летний вингер сборной Бразилии заменил Габриэла Мартинелли на 67-й минуте — перед перерывом на водопой.
Футболист проводит второй матч на турнире. Он также выходил на 76-й минуте в матче с Шотландией на групповом этапе (3:0).