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Неймар вышел на 67-й минуте матча с Норвегией в ⅛ финала ЧМ. Вингер Бразилии заменил Мартинелли при счете 0:0

Неймар появился на поле в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Норвегии (0:0, второй тайм).

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34-летний вингер сборной Бразилии заменил Габриэла Мартинелли на 67-й минуте — перед перерывом на водопой.

Футболист проводит второй матч на турнире. Он также выходил на 76-й минуте в матче с Шотландией на групповом этапе (3:0).