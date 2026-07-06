Роналду перед матчем с Испанией: «Я забил на ЧМ три гола — не так уж и плохо. Что бы ни произошло завтра, Криштиану уедет отсюда с чистой совестью»

Что бы ни произошло завтра, Криштиану уедет отсюда с чистой совестью. Не на 100%, а на все 1000%. Я отдал футболу и своей жизни все. Страсть, желание. Это было не по необходимости. Слава Богу, у меня в жизни все хорошо. Но это страсть. Я играю за сборную и за клубы, потому что я очарован игрой в футбол. Что бы ни случилось завтра, я буду счастлив.