Роналду перед матчем с Испанией: «Я забил на ЧМ три гола — не так уж и плохо. Что бы ни произошло завтра, Криштиану уедет отсюда с чистой совестью»

В 4 матчах на чемпионате мира Роналду забил 3 гола. В понедельник, 6 июля, сборная Португалии сыграет с Испанией в ⅛ финала.
"Некоторые действительно хотят, чтобы я не возвращался… Да, этот день настанет. Я буду честен.
Что бы ни произошло завтра, Криштиану уедет отсюда с чистой совестью. Не на 100%, а на все 1000%. Я отдал футболу и своей жизни все. Страсть, желание. Это было не по необходимости. Слава Богу, у меня в жизни все хорошо. Но это страсть. Я играю за сборную и за клубы, потому что я очарован игрой в футбол. Что бы ни случилось завтра, я буду счастлив.
Я не могу давить на себя, говоря: «Ты должен победить». На все воля Божья. Наслаждайтесь каждым днем, каждой игрой. Наслаждайтесь чемпионатом мира. Я считаю, что у меня все не так уж и плохо. Я забил три гола. Есть те, кто забил больше, потому что они в порядке. Но, думаю, у меня все не так плохо… Посмотрим, забью ли я завтра", — сказал Роналду.