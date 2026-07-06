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У Холанда 62 гола в 54 матчах за Норвегию, сегодня — дубль Бразилии

Эрлинг Холанд забил 62 гола за сборную Норвегии.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в ворота сборной Бразилии в матче ⅛ финала ЧМ-2026 (2:0, второй тайм) — он забил 61-й и 62-й мячи за национальную команду.

Сегодняшняя игра стала для Холанда 54-й в составе сборной Норвегии.