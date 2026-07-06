Маркиньос о вылете Бразилии с ЧМ: «Мы должны взять вину на себя и попросить прощения у бразильского народа. Норвегия реализовала свои моменты, а мы нет»

"Мы должны взять вину на себя. Думаю, что я как капитан, а также более опытные игроки обязаны сделать это, чтобы новое поколение могло спокойно начать следующий цикл. Нельзя приезжать на чемпионат мира после такого цикла, какой был у нас, и рассчитывать на что-то. Мы многое отдали, но подвели себя именно в тех моментах, где нужно было быть максимально эффективными.