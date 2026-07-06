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Беллингем, Кейн, Монтес, Райс, Сака, Хименес, Гордон — в составах Мексики и Англии на матч ЧМ-2026

Сборные Мексики и Англии опубликовали стартовые составы на матч ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

Игра ⅛ финала турнира пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико и начнется в 03:00 по московскому времени. Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

У сборной Мексики с первых минут сыграют:

— вратарь: Рауль Ранхель;

— защита: Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо;

— полузащита: Эрик Лира, Луис Ромо, Хильберто Мора;

— атака: Рауль Хименес, Хулиан Киньонес, Роберто Альварадо.

В стартовом составе Англии выйдут:

— вратарь: Джордан Пикфорд;

— защита: Эзри Конса, Нико О’Райли, Марк Гехи, Джаррелл Куанса;

— полузащита: Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем;

— атака: Букайо Сака, Харри Кейн, Энтони Гордон.