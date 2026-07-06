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Анчелотти об 1:2 с Норвегией: «Бразилия заслуживала победы, думаю, у нас было много моментов. Это поражение — не конец, а начало нового цикла»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил игру команды в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Норвегии (1:2).

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Источник: Спортс‘’

"Конечно, мы все глубоко опечалены. Думаю, до этого момента у нас было не очень-то хороший чемпионат мира, а сегодня, полагаю, мы заслуживали победы. Когда случается такой момент, приходится считать, что поражение — это начало нового приключения. Мы должны и дальше прибавлять, искать новые идеи, это поражение — не конец, а начало нового цикла.

Думаю, в основном игра складывалась хорошо, у нас было много моментов в первом тайме и во втором, когда счет был 0:0. Затем были сделаны замены с целью добавить свежести и глубины, чтобы попытаться выиграть матч", — отметил итальянец.