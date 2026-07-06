Анчелотти об 1:2 с Норвегией: «Бразилия заслуживала победы, думаю, у нас было много моментов. Это поражение — не конец, а начало нового цикла»

"Конечно, мы все глубоко опечалены. Думаю, до этого момента у нас было не очень-то хороший чемпионат мира, а сегодня, полагаю, мы заслуживали победы. Когда случается такой момент, приходится считать, что поражение — это начало нового приключения. Мы должны и дальше прибавлять, искать новые идеи, это поражение — не конец, а начало нового цикла.