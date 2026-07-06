Трамп дважды звонил Инфантино — после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации. Президент США сказал главе ФИФА, что это было правильное решение (New York Times)

Напомним, что форвард сборной США получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год. Нападающий сможет сыграть против Бельгии в ⅛ финала.
По информации The New York Times, Трамп позвонил Инфантино через несколько часов после матча США и Боснии и Герцеговины и попросил его пересмотреть ситуацию с дисквалификацией Балогуна.
Высокопоставленные чиновники администрации Трампа, в том числе министр торговли Говард Лютник и исполнительный директор группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани, обратились к юристам, чтобы те помогли Федерации футбола США подать апелляцию.
Трамп и Инфантино снова поговорили после того, как дисквалификация игрока была приостановлена, и президент сказал Инфантино, что это было правильное решение.
Трамп также позвонил главному тренеру сборной США Маурисио Почеттино, и пожелал ему удачи в матче против Бельгии.
Цирк: по звонку Трампа за США сыграет Балогун после красной! Ему отложили дисквал.