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Спонсор Федерации футбола США Гудвин указал на причастность удалившего Балогуна судью к договорным матчам в Бразилии. Трамп сказал Инфантино об этом (New York Times)

Спонсор Федерации футбола США Скотт Гудвин обратил внимание чиновников администрации Дональда Трампа на обвинения в причастности судьи Рафаэля Клауса к договорным матчам в Бразилии.

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Источник: Спортс‘’

Арбитр удалил нападающего сборной США Флориана Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год. Нападающий сможет сыграть против Бельгии в ⅛ финала.

По данным The New York Times, Гудвин обратил внимание чиновников администрации Трампа на публичные обвинения в причастности Клауса к договорным матчам в Бразилии путем выдачи неправомерных красных карточек.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп сказал об этом в разговоре с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Представители Федерации футбола США также утверждали, что красная карточка была показана Балогуну неправомерно, поскольку судьи не должны были использовать замедленные видеоповторы при вынесении решения.

Цирк: по звонку Трампа за США сыграет Балогун после красной! Ему отложили дисквал.