Арбитр удалил нападающего сборной США Флориана Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год. Нападающий сможет сыграть против Бельгии в ⅛ финала.
По данным The New York Times, Гудвин обратил внимание чиновников администрации Трампа на публичные обвинения в причастности Клауса к договорным матчам в Бразилии путем выдачи неправомерных красных карточек.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп сказал об этом в разговоре с главой ФИФА Джанни Инфантино.
Представители Федерации футбола США также утверждали, что красная карточка была показана Балогуну неправомерно, поскольку судьи не должны были использовать замедленные видеоповторы при вынесении решения.
Цирк: по звонку Трампа за США сыграет Балогун после красной! Ему отложили дисквал.