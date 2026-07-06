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Винисиус о том, что не пробил пенальти с Норвегией: «Тренер выбрал Гимараэса. Я никогда не был тщеславным, не стремился стать лучшим бомбардиром турнира, не убегал от ответственности»

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о том, что не пробил пенальти в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Норвегии (1:2).

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Источник: Спортс‘’

Бразильцы заработали 11-метровый на 13-й минуте матча. Пенальти исполнил хавбек Бруно Гимараэс, удар полузащитника отразил голкипер норвежцев Эрьян Нюланд.

"Мистер заранее выбрал, кто будет бить пенальти. Он выбрал Бруно.

Я никогда не был тщеславным, никогда не стремился стать лучшим бомбардиром турнира, поэтому пенальти бил Бруно. Он бил пенальти лучше меня, поэтому тренер выбрал его. Вот и все. Я никогда не убегал от ответственности.

Многие скажут, что я не хотел бить, но я никогда не убегал от этого. Я бью пенальти за «Реал», когда тренер выбирает меня.

В тот момент правильным решением было, чтобы пенальти пробил Бруно. К сожалению, он промахнулся.

Таков футбол. Мы должны держать голову высоко поднятой. Большое спасибо Бруно за участие в этом турнире", — сказал Винисиус Жуниор.