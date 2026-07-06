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Почеттино о ситуации с Балогуном: «Если кто-то и пострадал, то это США. Мы не злодеи. Это не какое-то экстраординарное событие. Те, кто любят спорт, приветствуют решение»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поделился мыслями на фоне приостановки дисквалификации нападающего команды Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту сыграть в ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

"Если кто-то и пострадал во всей этой ситуации, то это США. Мы 30−35 минут играли в меньшинстве в плей-офф чемпионата мира. Мы не получили из этого никакой выгоды. Мы не жертвы, но и не злодеи в этой истории.

У меня следующая реакция: все, кто по-настоящему любит спорт и верит в его честность, приветствуют это решение.

Нас и так достаточно сильно наказали в матче против Боснии и Герцеговины, играли вдесятером 30 минут. Удаление было несправедливым.

Решение справедливое, потому что это не было нарушением, заслуживающим красной карточки.

Назовите это ошибкой — как хотите — но ошибка имела место быть, и вытекающее из этого наказание было чрезмерным, особенно за непреднамеренное действие.

Все — 99,9% футбольного сообщества — заявили, что это было несправедливое наказание.

Есть прецеденты, когда санкции приостанавливались или откладывались. Поэтому я не понимаю, почему кто-то удивляется. Такое уже случалось. Это не какое-то экстраординарное событие, которое происходит только с нами. Мы уже видели подобное раньше.

Мы также видели много эпизодов на этом чемпионате мира — и я рад и испытываю облегчение по этому поводу — которые не привели к такому наказанию, какое получили мы, потому что это тоже было бы несправедливо.

Я мог бы указать на десяток подобных эпизодов с участием разных игроков в разных матчах, которые не повлекли за собой санкций", — сказал Маурисио Почеттино.

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