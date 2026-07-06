Бразилия с Винисиусом не выиграла ни одного крупного турнира

В 2024-м Винисиус считался одним из главных претендентов на «Золотой мяч», но эту награду получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. В декабре того года бразилец был объявлен лучшим игроком мира по версии ФИФА и удостоился приза The Best. Тогда вингер так высказался о себе: «Да, я лучший игрок мира. Они пытались принизить меня, обесценить, но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести».