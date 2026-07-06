Бразилия с Винисиусом не выиграла ни одного крупного турнира

В 2021 году футболист выступал за «селесао» на Кубке Америки. Бразильцы в финальном матче на «Маракане» потерпели поражение от соперников из Аргентины — 0:1.
В 2022 году Винисиус и его партнеры по команде проиграли сборной Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4) на стадии ¼ финала чемпионата мира, проходившего в Катаре.
В 2024-м Винисиус выступал на Кубке Америки. На турнире, проходившем в США, бразильцы заняли 2-е место в группе, пропустив вперед себя конкурентов из Колумбии. Винисиус не участвовал в четвертьфинальном матче со сборной Уругвая по причине дисквалификации, обусловленной желтыми карточками. Бразильцы проиграли «селесте» (0:0, по пенальти — 2:4) и вылетели.
Вечером воскресенья, 5 июля 2026 года, Винисиус и его партнеры по команде встречались со сборной Норвегии на стадии ⅛ финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Южноамериканцы потерпели поражение — 1:2.
Отметим, что в 2022 году бразильцы заняли 1-е место среди команд, выступающих под эгидой КОНМЕБОЛ, в квалификации чемпионата мира. В 2026-м сборная завершила аналогичный турнир на 5-й позиции.
В 2024-м Винисиус считался одним из главных претендентов на «Золотой мяч», но эту награду получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. В декабре того года бразилец был объявлен лучшим игроком мира по версии ФИФА и удостоился приза The Best. Тогда вингер так высказался о себе: «Да, я лучший игрок мира. Они пытались принизить меня, обесценить, но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести».