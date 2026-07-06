Тухель о победе 3:2: «Сумасшедший матч с Мексикой. Я очень горд, каждый выложился на полную. Когда дела идут плохо, футболисты не сдаются, не теряют веру»

"Я очень горд. Нам нужен был каждый. Было невероятно сложно. У нас были откаты назад по игре в моменты, когда мы думали, что поймали импульс. Но у нас правильный менталитет.
Когда дела идут плохо, футболисты не сдаются, не теряют веру. Это был еще один шаг вперед.
Нам нужно переварить этот матч. Это «Ацтека», это сборная Мексики — сумасшедший матч. Мы выложились на полную, каждый из нас. Нам нужно это осознать. Двигаемся дальше", — заявил Томас Тухель.
В четвертьфинале Англия сыграет против Норвегии.