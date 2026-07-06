Мексика выбыла в ⅛ финала на 8 из 9 последних ЧМ. В 2022-м команда не вышла из группы

Команда уступила Англии (2:3) на этой стадии на ЧМ-2026. В 1/16 финала ранее был обыгран Эквадор (2:0).
Ранее мексиканцы 7 раз подряд выбывали из борьбы на стадии ⅛ финала — с 1994 по 2018 год. На всех этих турнирах это был первый раунд плей-офф.
1994 — поражение от Болгарии (1:1, 1:3 по пенальти);
1998 — поражение от Германии (1:2);
2002 — поражение от США (0:2);
2006 — поражение от Аргентины (1:2 д.в.);
2010 — поражение от Аргентины (1:3);
2014 — поражение от Нидерландов (1:2);
2018 — поражение от Бразилии (0:2).
Отметим, что достичь ¼ финала Мексике удавалось дважды в истории — на домашних турнирах в 1970 и 1986 году. В первом случае плей-офф начинался с четвертьфинала, во втором команда прошла Болгарию в ⅛.