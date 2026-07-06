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Кейн о 3:2 с Мексикой: «Сумасшедшая игра. Англия нашла способ победить, несмотря на соперника и все обстоятельства против нас»

Капитан сборной Англии Харри Кейн оценил победу над Мексикой (3:2) в ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

О матче.

«Это была сумасшедшая игра. Нам пришлось бороться и искать выход из ситуации. Я только что пел, не могу толком говорить. Несмотря на соперника и то, что все обстоятельства были против нас, мы нашли способ победить».

О решении судьи назначить пенальти за его фол.

«Я думал, что первым добрался до мяча, такое иногда случается. Судья выносил много решений не в нашу пользу. В итоге это не имело значения, так что я доволен».

О болельщиках.

«Невероятная, невероятная поддержка. Я потерял дар речи».

О том, что Хендерсона унесли на носилках после падения через рекламные щиты.

«Джордан [Хендерсон] просто упал, думаю, с ним все в порядке, просто что-то с рукой», — сказал Кейн.