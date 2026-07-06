Кейн о 3:2 с Мексикой: «Сумасшедшая игра. Англия нашла способ победить, несмотря на соперника и все обстоятельства против нас»

О матче.
«Это была сумасшедшая игра. Нам пришлось бороться и искать выход из ситуации. Я только что пел, не могу толком говорить. Несмотря на соперника и то, что все обстоятельства были против нас, мы нашли способ победить».
О решении судьи назначить пенальти за его фол.
«Я думал, что первым добрался до мяча, такое иногда случается. Судья выносил много решений не в нашу пользу. В итоге это не имело значения, так что я доволен».
О болельщиках.
«Невероятная, невероятная поддержка. Я потерял дар речи».
О том, что Хендерсона унесли на носилках после падения через рекламные щиты.
«Джордан [Хендерсон] просто упал, думаю, с ним все в порядке, просто что-то с рукой», — сказал Кейн.