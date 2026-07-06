Бразилия с Винисиусом не дошла до полуфинала на обоих ЧМ. Вингер говорил, что сборная «приехала за титулом»

Напомним, что в 2024-м фланговый игрок «Реал Мадрид» считался одним из главных претендентов на «Золотой мяч», но эту награду получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. В декабре того года бразилец был провозглашен лучшим футболистом мира по версии ФИФА и удостоился приза The Best. Тогда вингер высказался о своем статусе: «Да, я лучший игрок мира. Они пытались принизить меня, обесценить, но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести».