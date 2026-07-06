Бразилия с Винисиусом не дошла до полуфинала на обоих ЧМ. Вингер говорил, что сборная «приехала за титулом»

В 2022 году бразильцы проиграли сборной Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4) на стадии ¼ финала чемпионата мира, проходившего в Катаре.
Таким образом, на обоих чемпионатах мира, в которых участвовал вингер Винисиус Жуниор, «селесао» не удавалось дойти до полуфинала.
Напомним, что в 2024-м фланговый игрок «Реал Мадрид» считался одним из главных претендентов на «Золотой мяч», но эту награду получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. В декабре того года бразилец был провозглашен лучшим футболистом мира по версии ФИФА и удостоился приза The Best. Тогда вингер высказался о своем статусе: «Да, я лучший игрок мира. Они пытались принизить меня, обесценить, но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести».
В июне этого года Винисиус рассуждал о бразильской национальной команде: «Мы приехали за титулом. Мы на уровне сильнейших сборных и клубов, у нас отличные игроки. Мы здесь для того, чтобы переписать историю». ЧМ-2026 футболист описывал следующими словами: «Самый важный момент в карьере. Я могу изменить историю для Бразилии. Физически нахожусь на уровне, о котором мечтал». Когда южноамериканцы сыграли вничью с представителями Марокко (1:1) на групповом этапе, фланговый игрок дал такой комментарий: «Трава быстро высыхает на жаре, игра становится вялой. Это мешает Бразилии, но мы адаптируемся и добьемся больших побед».