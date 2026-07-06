Беллингем — болельщикам Англии после победы над Мексикой: «Напишите боссам, что завтра не придете на работу»

Это то, о чем я мечтаю — быть частью сборной Англии, объединять страну, дарить им такие вечера, которыми они будут наслаждаться долгие годы. Я очень горжусь командой. То, что мы сделали, просто потрясающе", — заявил Джуд Беллингем.