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Беллингем — болельщикам Англии после победы над Мексикой: «Напишите боссам, что завтра не придете на работу»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обратился к болельщикам после победы над командой Мексики (3:2) в матче ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

Хавбек оформил дубль в этой игре.

"Напишите вашим боссам и сообщите, что не придете на работу завтра.

Могу представить хаос, который сейчас творится в Англии из-за празднования нашей победы. Не имеет значения, откуда вы и что делаете, могу представить, что сейчас все болельщики празднуют вместе.

Это то, о чем я мечтаю — быть частью сборной Англии, объединять страну, дарить им такие вечера, которыми они будут наслаждаться долгие годы. Я очень горжусь командой. То, что мы сделали, просто потрясающе", — заявил Джуд Беллингем.

Матч в Мехико начался в 02:00 по британскому времени.

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