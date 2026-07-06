Хендерсон получил травму запястья, празднуя победу над Мексикой. Хавбек упал, прыгая через рекламные щиты — он покинул поле на носилках с кислородным аппаратом

36-летний хавбек Джордан Хендерсон, который провел всю игру на скамейке запасных, получил травму, когда праздновал победу команды.
Футболист упал, прыгая через рекламные щиты, и повредил запястье, после чего покинул поле на носилках с кислородным аппаратом и отправлен в больницу.
«Джордан упал и повредил запястье. Это выглядит очень серьезно», — заявил главный тренер команды Томас Тухель.
Хендерсон сыграл на турнире один матч, появившись на поле во втором тайме встречи с Панамой (2:0).
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