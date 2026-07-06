Холанд о 2:1 с Бразилией: «Самая большая победа в норвежском футболе, она войдет в историю Норвегии, возможно. Это невероятно и вдохновит многих молодых людей»

Мы очень гордимся этим, матч против Бразилии, безусловно, стал для Норвегии важнейшим событием. Думаю, это вдохновит многих молодых людей — так же, как когда-то вдохновляло меня в юности. Каждому стоит насладиться этой прекрасной победой — самой большой в истории норвежского футбола. Это просто невероятно, все это — чудесно.