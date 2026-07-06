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Холанд о 2:1 с Бразилией: «Самая большая победа в норвежском футболе, она войдет в историю Норвегии, возможно. Это невероятно и вдохновит многих молодых людей»

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о победе над Бразилией.

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Источник: Спортс‘’

Норвежцы обыграли бразильцев (2:1) в ⅛ финала ЧМ-2026. Холанд отметился дублем и был признан лучшим игроком матча.

"Возможно, это событие войдет в историю Норвегии. Всем просто нужно наслаждаться моментом. Это безумный день — один из самых потрясающих дней в истории Норвегии. Нужно просто радоваться происходящему и ценить этот момент.

Мы очень гордимся этим, матч против Бразилии, безусловно, стал для Норвегии важнейшим событием. Думаю, это вдохновит многих молодых людей — так же, как когда-то вдохновляло меня в юности. Каждому стоит насладиться этой прекрасной победой — самой большой в истории норвежского футбола. Это просто невероятно, все это — чудесно.

Каждый матч уникален. Нам нужен был хотя бы один шанс, важно было дождаться возможности и просто реализовать ее, когда она представится.

Гол головой сделал счет 1:0. А второй мяч — это было нечто невероятное, просто безумие. Это величайший матч в истории Норвегии. Мы гордимся тем, что одержали победы над Кот-д’Ивуаром и Бразилией", — заявил Холанд.