Тухель об игре с Мексикой: «Три человека на ВАР из Южной Америки в таком матче. В ситуации с Кейном изменили решение, где даже фола не было. Судьи были недостаточно хороши»

На игре работал главный арбитр Алиреза Фагани.
Во втором тайме при счете 3:1 в ворота английской команды после ВАР был назначен пенальти: Харри Кейн в штрафной подбил ногу Брайана Гутьерреса.
"Работа арбитров была недостаточно хорошей. Судьи были недостаточно хороши. Четвертый судья был недостаточно хорош. Это самое главное.
Три человека на ВАР из Южной Америки в таком матче, если правильно понимаю… А вмешательство ВАР: в ситуации с пенальти — это настолько явная и очевидная ошибка? Конечно, нет.
Они изменили решение в ситуации, где даже фола не было. Судьи были недостаточно хороши. Четвертый судья был недостаточно хорош", — заявил Томас Тухель.
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