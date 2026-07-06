Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.65
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.45
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2

Тухель об игре с Мексикой: «Три человека на ВАР из Южной Америки в таком матче. В ситуации с Кейном изменили решение, где даже фола не было. Судьи были недостаточно хороши»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недоволен работой арбитров в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Мексики (3:2).

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

На игре работал главный арбитр Алиреза Фагани.

Во втором тайме при счете 3:1 в ворота английской команды после ВАР был назначен пенальти: Харри Кейн в штрафной подбил ногу Брайана Гутьерреса.

"Работа арбитров была недостаточно хорошей. Судьи были недостаточно хороши. Четвертый судья был недостаточно хорош. Это самое главное.

Три человека на ВАР из Южной Америки в таком матче, если правильно понимаю… А вмешательство ВАР: в ситуации с пенальти — это настолько явная и очевидная ошибка? Конечно, нет.

Они изменили решение в ситуации, где даже фола не было. Судьи были недостаточно хороши. Четвертый судья был недостаточно хорош", — заявил Томас Тухель.

Победный триллер Англии: дубль-молния Джуда, Кейн забил и привез пенальти. Достояли в меньшинстве!