У Анчелотти нет трофеев с 2024 года — после победы «Реала» в Межконтинентальном кубке

Если брать во внимание турниры, в которых требовалось провести больше одного матча для итогового успеха, то команды Анчелотти не побеждают в таких с 1 июня 2024 года. В тот вечер «Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов взял верх над дортмундской «Боруссией» (2:0).