Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.65
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.45
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2

У Анчелотти нет трофеев с 2024 года — после победы «Реала» в Межконтинентальном кубке

Сборная Бразилии потерпела поражение от соперников из Норвегии (1:2) на стадии ⅛ финала ЧМ-2026 и вылетела.

Все новости футбола в МАКС

Южноамериканской командой в ходе турнира руководил 67-летний тренер Карло Анчелотти. Итальянцу не удалось привести «селесао» к трофею.

Анчелотти не выиграл ни одного турнира за последние полтора года.

В 2025-м «Реал Мадрид» под руководством итальянца не сумел выиграть ни чемпионат Ла Лиги, ни Лигу чемпионов, ни Суперкубок Испании, ни Кубок короля. По окончании сезона-2024/25 тренер покинул испанский клуб и возглавил сборную Бразилии.

Команды Анчелотти не завоевывают трофеев с декабря 2024-го. Тогда «Реал Мадрид» стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, проведя в рамках этого турнира только один матч — финальный против «Пачуки» (3:0).

В августе 2024-го «бланкос» выиграли Суперкубок УЕФА, одержав победу над «Аталантой» (2:0).

Если брать во внимание турниры, в которых требовалось провести больше одного матча для итогового успеха, то команды Анчелотти не побеждают в таких с 1 июня 2024 года. В тот вечер «Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов взял верх над дортмундской «Боруссией» (2:0).

Как Бразилия свалилась в пропасть. 5 шагов.