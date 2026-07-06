У Анчелотти нет трофеев с 2024 года — после победы «Реала» в Межконтинентальном кубке

Южноамериканской командой в ходе турнира руководил 67-летний тренер Карло Анчелотти. Итальянцу не удалось привести «селесао» к трофею.
Анчелотти не выиграл ни одного турнира за последние полтора года.
В 2025-м «Реал Мадрид» под руководством итальянца не сумел выиграть ни чемпионат Ла Лиги, ни Лигу чемпионов, ни Суперкубок Испании, ни Кубок короля. По окончании сезона-2024/25 тренер покинул испанский клуб и возглавил сборную Бразилии.
Команды Анчелотти не завоевывают трофеев с декабря 2024-го. Тогда «Реал Мадрид» стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, проведя в рамках этого турнира только один матч — финальный против «Пачуки» (3:0).
В августе 2024-го «бланкос» выиграли Суперкубок УЕФА, одержав победу над «Аталантой» (2:0).
Если брать во внимание турниры, в которых требовалось провести больше одного матча для итогового успеха, то команды Анчелотти не побеждают в таких с 1 июня 2024 года. В тот вечер «Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов взял верх над дортмундской «Боруссией» (2:0).
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