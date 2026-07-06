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Клопп о звонке Трампа Инфантино из-за Балогуна: «Безумие. Это наша игра, а не их. Два ничего не смыслящих в футболе человека не должны иметь отношения к таким вопросам»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию вокруг Флориана Балогуна.

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Источник: Спортс‘’

Нападающий сборной США сможет сыграть в ⅛ финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, чтобы тот пересмотрел ситуацию с дисквалификацией футболиста.

"Это безумие, если это правда.

Давай скажем так: это наша игра, а не их. Эти два человека, которые ничего не смыслят в футболе, не должны иметь никакого отношения к таким вопросам.

Была красная карточка. Здесь двух мнений быть не может. Да, жаль Балогуна, который не хотел так фолить. Но правила есть правила", — заявил Юрген Клопп в эфире MagentaTV.

Цирк: по звонку Трампа за США сыграет Балогун после красной! Ему отложили дисквал.