Мерино о Роналду: «Элитный игрок, один из лучших в истории. Он определил целую эпоху, качество не исчезает в одночасье. Испания будет с ним очень осторожна»

"На мой взгляд, у него все очень хорошо. По правде говоря, он элитный игрок, один из лучших в истории. Он проводит очень хороший турнир, и, очевидно, мы будем очень осторожны с ним. Это одна из его характерных черт, как в штрафной, так и за ее пределами.