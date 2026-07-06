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Мерино о Роналду: «Элитный игрок, один из лучших в истории. Он определил целую эпоху, качество не исчезает в одночасье. Испания будет с ним очень осторожна»

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино высказался об игре против португальского форварда Криштиану Роналду.

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Источник: Спортс‘’

Испанцы сегодня встретятся с португальцами в ⅛ финала ЧМ-2026. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

"На мой взгляд, у него все очень хорошо. По правде говоря, он элитный игрок, один из лучших в истории. Он проводит очень хороший турнир, и, очевидно, мы будем очень осторожны с ним. Это одна из его характерных черт, как в штрафной, так и за ее пределами.

Он игрок, определивший целую эпоху, и один из лучших в истории, и это не случайность. Это качество не исчезает в одночасье. Он продолжает играть на самом высоком уровне, и, как говорит Унаи [Симон], мы постараемся контролировать его как можно лучше", — сказал Мерино.