Мерино о Роналду: «Элитный игрок, один из лучших в истории. Он определил целую эпоху, качество не исчезает в одночасье. Испания будет с ним очень осторожна»

Испанцы сегодня встретятся с португальцами в ⅛ финала ЧМ-2026. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.
"На мой взгляд, у него все очень хорошо. По правде говоря, он элитный игрок, один из лучших в истории. Он проводит очень хороший турнир, и, очевидно, мы будем очень осторожны с ним. Это одна из его характерных черт, как в штрафной, так и за ее пределами.
Он игрок, определивший целую эпоху, и один из лучших в истории, и это не случайность. Это качество не исчезает в одночасье. Он продолжает играть на самом высоком уровне, и, как говорит Унаи [Симон], мы постараемся контролировать его как можно лучше", — сказал Мерино.