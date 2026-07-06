Харри Кейн сорвал голос после победы над Мексикой — он пел Wonderwall вместе с фанатами

Команда Томаса Тухеля обыграла хозяев ЧМ-2026 на «Ацтеке» на стадии ⅛ финала и вышла в четвертьфинал.
Капитан англичан праздновал победу с фанатами, распевая песню Oasis Wonderwall, в результате чего сорвал голос. Тем не менее он пришел на послематчевое интервью.
— Харри, поздравляю! Какая игра, какая победа. Но сначала хочу спросить: что произошло у ворот Англии? Показалось, что возникли какие-то проблемы.
— Да… У Джордана… Я сорвал голос… Просто он упал. Думаю, все в порядке. Кажется, что-то с рукой.
— Судя по тому, что у тебя сорван голос, матч действительно получился невероятным. Каким он был изнутри?
— Это была сумасшедшая игра. Нам пришлось бороться, пришлось искать выход из ситуации. Я только что пел, поэтому почти не могу говорить. Но это был особенный вечер. Все было против нас, но мы нашли способ победить.
— По поводу пенальти — не о том, который ты забил, а о том, который назначили после твоего фола. Что ты о нем думаешь?
— Мне показалось, что я первым сыграл в мяч. Просто был такой день. Судья слишком часто принимал решения не в нашу пользу. Но в итоге это уже не имело значения. Поэтому я счастлив.
— Задам еще один вопрос, если твой голос выдержит. Что эта победа может дать сборной Англии? Впереди четвертьфинал с Норвегией в Майами. Чего теперь ждать английским болельщикам?
— Вы только посмотрите на них! Невероятно. Потрясающая поддержка… У меня нет слов. Я даже говорить не могу.
— Тогда иди отдыхай и восстанавливай голос. Спасибо, Харри, — завершила интервью корреспондент BBC.