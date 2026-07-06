Сольбаккен о Балогуне: «Большая ошибка ФИФА. Будет ли какая-то комиссия, которая отменит следующую красную? Очень-очень плохое решение»

Нападающий сборной США сможет сыграть в ⅛ финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.
Также стало известно, что президент США Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, чтобы тот пересмотрел ситуацию с дисквалификацией футболиста.
"Я должен быть честен. Думаю, что это большая ошибка ФИФА. Не лучший выход из ситуации. Балогун получил красную карточку после просмотра ВАР. Это означает, что он должен быть дисквалифицирован на один матч.
Самое плохое в этой ситуации то, что она может плохо сказаться на США.
А что, если Балогун забьет гол или проведет отличный матч? Бельгия будет в ярости, люди будут задаваться вопросом о принятом решении.
А что насчет следующей красной карточки? Будет ли какая-то комиссия, которая проведет обсуждение и примет решение об ее отмене?
Очень-очень плохое решение. Мне жаль сборную США. Они победят, это решение будет их преследовать. Это не очень хорошо для спорта", — заявил Столе Сольбаккен.