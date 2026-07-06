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Пулишич об отмене наказания Балогуна: «В его фоле не было умысла, решение было слишком суровым. На этом ЧМ случались нарушения и похуже»

Капитан сборной США Кристиан Пулишич высказался о ситуации вокруг Флориана Балогуна.

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Источник: Спортс‘’

Нападающий команды сможет сыграть в ⅛ финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год. Также стало известно, что президент США Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, чтобы тот пересмотрел ситуацию с дисквалификацией футболиста.

Об отмене наказания.

"Безусловно, это придаст нам сил. Если посмотреть на тот фол… Там вообще не было никакого умысла. Мне кажется, на этом турнире случались нарушения и похуже.

Бало[гун] отнесся к ситуации очень достойно, да и команда тоже. Мы не собирались жаловаться или устраивать разборки. Нужно уметь правильно реагировать на такие вещи, и, знаете, с такими людьми случается хорошее. Он сохранял позитивный настрой и думал прежде всего о команде. Думаю, это кажется правильным".

О том, восторжествовала ли справедливость.

"Не мне об этом судить. Но, конечно… думаю, многие, глядя на тот фол, согласятся, что решение было крайне суровым. Так что, если хотите называть это справедливостью — называйте как угодно. В любом случае, мы были готовы играть и без него.

Теперь же мы получили возможность задействовать его, и это здорово для нас. Но больше всего я рад за него. Опять же, видя улыбку на его лице… Он заслуживает того, чтобы сыграть в этом матче", — сказал Пулишич журналистам в рамках тренировки.