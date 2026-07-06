Пулишич об отмене наказания Балогуна: «В его фоле не было умысла, решение было слишком суровым. На этом ЧМ случались нарушения и похуже»

Теперь же мы получили возможность задействовать его, и это здорово для нас. Но больше всего я рад за него. Опять же, видя улыбку на его лице… Он заслуживает того, чтобы сыграть в этом матче", — сказал Пулишич журналистам в рамках тренировки.