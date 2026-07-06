3 самые титулованные сборные ЧМ не сыграют в ¼ финала. Бразилия и Германия вылетели, Италия не отобралась

Сборная Бразилии проиграла команде Норвегии (1:2) в матче ⅛ финала. Южноамериканская сборная является самой титулованной командой чемпионатов мира — в их активе пять побед (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).
Также до этого этапа турнира не дошла сборная Германии (у них четыре титула чемпионов мира — 1954, 1974, 1990, 2014).
Сборная Италии, которая тоже выиграла чемпионат мира четыре раза (1934, 1938, 1982, 2006), не отобралась на турнир. Итальянцы пропускают третий чемпионат мира подряд.
Кроме того, из группы на текущем чемпионате мира не вышла сборная Уругвая, которая является двукратным чемпионом мира (1930, 1950).
Аргентина с тремя титулами (1978, 1986, 2022) продолжает борьбу за трофей.
Как Бразилия свалилась в пропасть. 5 шагов.