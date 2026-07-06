У Холанда и Винисиуса стало по 3 победы в матчах друг против друга при 3 ничьих. По «гол+пас» тоже равенство — 6+0 против 3+3

Форвард норвежцев и «Манчестер Сити» отметился в матче дублем, вингер бразильцев и «Реала» остался без результативных действий.
Это было их 9-е очное противостояние в матчах клубов и сборных. Счет по победам сравнялся — 3:3 при 3 ничьих.
По системе «гол плюс пас» теперь тоже равенство — 6 (6+0) очков у Холанда против 6 (3+3) у Винисиуса.
При этом предыдущие 8 игр проходили на уровне клубов. В этом зачете счет по победам остается 3:2 в пользу Винисиуса, он же лидирует по «гол плюс пас» — 6 (3+3) очков против 4 (4+0) у Холанда.
«Холанд приехал на этот ЧМ за “Золотым мячом”. Вся атмосфера мегапобеды Норвегии над Бразилией.