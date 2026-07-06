Де ла Фуэнте о Кубарси против Роналду: «С Криштиану нельзя быть полностью уверенным, но Пау и Лапорт могут обыграть любого соперника»

Испанцы сегодня сыграют с португальцами в ⅛ финала ЧМ-2026. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
— Вы уверены в том, что Кубарси справится с опекой Криштиану?
— С Криштиану никогда нельзя быть полностью уверенным, как и с Ламином [Ямалем] или Ойарсабалем. Но я абсолютно уверен в своих футболистах. В этом и заключается суть игры: переиграть соперника, особенно вблизи штрафной.
И Пау, и [Эмерик] Лапорт продемонстрировали свой абсолютный талант. Они исключительны и могут обыграть любого соперника.
Это битва, и мы увидим, кто выйдет победителем. Думаю, мы сможем контролировать эти ситуации, — сказал де ла Фуэнте.