Анчелотти останется тренером Бразилии до ЧМ-2030, заявил директор федерации Каэтано: «Болезненный вылет от Норвегии — у нас были шансы на проход дальше. Целью был финал»

Бразилия проиграла Норвегии (1:2) в матче ⅛ финала ЧМ-2026.
"Наша задача — спокойно провести цикл с тренером, который продолжит работу до ЧМ-2030. Нужно спокойно двигаться вперед и готовиться к следующему чемпионату мира.
Мы пытаемся оправиться от произошедшего. Все очень расстроены, разочарованы и огорчены — игроки, персонал и тренерский штаб.
С другой стороны, мы не можем обесценить время, проведенное вместе, особенно эти 38 дней, когда футболисты, все мы и вы все имели возможность убедиться в их самоотверженности и профессионализме.
Команда улучшала игру по ходу турнира, и думаю, что в матче с Норвегией она показала хороший футбол.
Вылет из турнира воспринимается болезненно, потому что мы находились на этапе, когда у нас были все шансы на выход в следующий этап. Нашей цель был финал", — сказал Родриго Каэтано.