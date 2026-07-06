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Анчелотти останется тренером Бразилии до ЧМ-2030, заявил директор федерации Каэтано: «Болезненный вылет от Норвегии — у нас были шансы на проход дальше. Целью был финал»

Исполнительный директор Федерации футбола Бразилии Родриго Каэтано заявил о готовности продолжить работу с главным тренером сборной Карло Анчелотти.

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Источник: Спортс‘’

Бразилия проиграла Норвегии (1:2) в матче ⅛ финала ЧМ-2026.

"Наша задача — спокойно провести цикл с тренером, который продолжит работу до ЧМ-2030. Нужно спокойно двигаться вперед и готовиться к следующему чемпионату мира.

Мы пытаемся оправиться от произошедшего. Все очень расстроены, разочарованы и огорчены — игроки, персонал и тренерский штаб.

С другой стороны, мы не можем обесценить время, проведенное вместе, особенно эти 38 дней, когда футболисты, все мы и вы все имели возможность убедиться в их самоотверженности и профессионализме.

Команда улучшала игру по ходу турнира, и думаю, что в матче с Норвегией она показала хороший футбол.

Вылет из турнира воспринимается болезненно, потому что мы находились на этапе, когда у нас были все шансы на выход в следующий этап. Нашей цель был финал", — сказал Родриго Каэтано.