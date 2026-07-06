?Спортс«» ищет автора вирального футбольного контента

Важно: мы не пишем новости и большие материалы. Нам нужен человек, который умеет быстро находить залипательные спортивные истории, понимать, почему они могут завируситься, и оперативно превращать их в посты.
Что нужно делать: — пылесосить Твиттер, Реддит и различные запрещенные соцсети в поисках вирального контента;
— быстро публиковать найденные темы на сайте;
— самому придумывать идеи для постов;
— базово работать в Фигме или Фотошопе — в основном для простых обложек;
— знать английский хотя бы на базовом уровне: без него сложно мониторить зарубежные соцсети;
— иметь дисциплину и быть грамотным.
Работа удаленная: 4−5 смен в неделю, утренняя или вечерняя по 8 часов. Опыт в медиа будет плюсом, но нам важнее насмотренность, скорость, чувство юмора и понимание того, какой контент хочется открыть, переслать или обсудить.
Чтобы откликнуться, пишите на e.vasilev@sports.ru. В теме письма укажите: «Виральный контент». В письме коротко расскажите о себе, любимых видах спорта и медиа, за которыми следите. Отдельно укажите соцсети, каналы, блоги или зарубежные площадки, которые регулярно читаете.
Мы посмотрим отклики и свяжемся с кандидатами, чьи интересы, насмотренность и опыт ближе всего к задачам. После этого пришлем небольшое тестовое задание.