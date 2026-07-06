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?Спортс«» ищет автора вирального футбольного контента

Привет! Спортс«» — это не только лонгриды Пузырева, но и легкий контент формата соцсетей: блоги, видео, твиты, мемы и прочий фан. Сейчас мы ищем человека, который усилит редакцию короткого футбольного контента.

Все новости футбола в МАКС

Важно: мы не пишем новости и большие материалы. Нам нужен человек, который умеет быстро находить залипательные спортивные истории, понимать, почему они могут завируситься, и оперативно превращать их в посты.

Что нужно делать: — пылесосить Твиттер, Реддит и различные запрещенные соцсети в поисках вирального контента;

— быстро публиковать найденные темы на сайте;

— самому придумывать идеи для постов;

— базово работать в Фигме или Фотошопе — в основном для простых обложек;

— знать английский хотя бы на базовом уровне: без него сложно мониторить зарубежные соцсети;

— иметь дисциплину и быть грамотным.

Работа удаленная: 4−5 смен в неделю, утренняя или вечерняя по 8 часов. Опыт в медиа будет плюсом, но нам важнее насмотренность, скорость, чувство юмора и понимание того, какой контент хочется открыть, переслать или обсудить.

Чтобы откликнуться, пишите на e.vasilev@sports.ru. В теме письма укажите: «Виральный контент». В письме коротко расскажите о себе, любимых видах спорта и медиа, за которыми следите. Отдельно укажите соцсети, каналы, блоги или зарубежные площадки, которые регулярно читаете.

Мы посмотрим отклики и свяжемся с кандидатами, чьи интересы, насмотренность и опыт ближе всего к задачам. После этого пришлем небольшое тестовое задание.