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«Тоттенхэм» отдаст Дрэгушина в аренду «Фиорентине» с обязательством выкупа при определенном числе сыгранных матчей. У «шпор» будет 10% от перепродажи защитника

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Раду Дрэгушин близок к переходу в «Фиорентину» на правах аренды.

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Источник: Спортс‘’

Соглашение сроком на один сезон включает обязательство выкупа при условии проведения определенного количества матчей.

«Шпоры», в свою очередь, сохранят за собой право на получение 10% от перепродажи игрока сборной Румынии.

За последние полтора года игровое время Дрэгушина было существенно ограничено из-за травмы «крестов».

В период с 30 октября 2024 года по 26 января 2025 года он выходил в стартовом составе «Тоттенхэма» в 21 из 22 матчей во всех турнирах. Однако затем футболист получил травму передней крестообразной связки правого колена, выбыв на 11 месяцев, и вернулся на поле лишь в декабре 2025 года.

Во второй половине сезона-2025/26 Дрэгушин провел за лондонцев 11 матчей, однако в иерархии защитников уступал Кристиану Ромеро, Микки ван де Вену и Кевину Данзо.