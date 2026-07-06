«Тоттенхэм» отдаст Дрэгушина в аренду «Фиорентине» с обязательством выкупа при определенном числе сыгранных матчей. У «шпор» будет 10% от перепродажи защитника

В период с 30 октября 2024 года по 26 января 2025 года он выходил в стартовом составе «Тоттенхэма» в 21 из 22 матчей во всех турнирах. Однако затем футболист получил травму передней крестообразной связки правого колена, выбыв на 11 месяцев, и вернулся на поле лишь в декабре 2025 года.