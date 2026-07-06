Кейруш ушел из сборной Ганы после вылета в 1/16 финала ЧМ: «Завершаю это путешествие с гордостью. Мы вернули уважение к команде на главной футбольной сцене»

73-летний португальский специалист возглавил африканскую команду в апреле этого года.
Под его руководством команда дошла до 1/16 финала ЧМ-2026, где уступила Колумбии (0:1).
"Футбол, как и жизнь, учит нас вечной истине — либо вы побеждаете, либо учитесь.
Я завершаю это путешествие с гордостью за то, чего мы достигли. И со здоровым недовольством, присущим тем, кто хочет большего. Более высокий уровень не должен быть конечной целью — это начало еще больших амбиций.
Будущее сборной Ганы будет создано не только на поле. Успех должен начинаться за его пределами, надо создавать условия для подготовки, развития и защиты талантов в Гане.
Большое спасибо федерации за возможность поработать со сборной. Было большой честью служить Гане и национальной команде. Всем игрокам и персоналу — моя глубочайшая благодарность за мужество и преданность.
Дорогие болельщики. Мы не добились результата, который бы всех удовлетворил. Но мы можем с гордостью сказать, что с честью защищали цвета команды и вернули уважение к ней на главной футбольной сцене. Спасибо, Гана. Путешествие в будущее начинается сейчас", — написал Кейруш в соцсети.