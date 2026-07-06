Кейруш ушел из сборной Ганы после вылета в 1/16 финала ЧМ: «Завершаю это путешествие с гордостью. Мы вернули уважение к команде на главной футбольной сцене»

Дорогие болельщики. Мы не добились результата, который бы всех удовлетворил. Но мы можем с гордостью сказать, что с честью защищали цвета команды и вернули уважение к ней на главной футбольной сцене. Спасибо, Гана. Путешествие в будущее начинается сейчас", — написал Кейруш в соцсети.