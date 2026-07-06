УЕФА и бельгийская федерация обсуждают действия по ситуации с Балогуном. Организация выпустит заявление с поддержкой, один из вице-президентов назвал ситуацию «позором» (Politico)

Об этом сообщает Politico.
Окончательное решение о дальнейших решениях еще не принято.
Нападающий сборной США сможет сыграть в ⅛ финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.
УЕФА планировала 6 июля выпустить заявление в ответ на решение ФИФА.
Ожидается, что организация поддержит Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию, которая в своем заявлении отметила, что была «потрясена» решением ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна.
Один из вице-президентов организации анонимно назвал эту ситуацию «полным позором».