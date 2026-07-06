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УЕФА и бельгийская федерация обсуждают действия по ситуации с Балогуном. Организация выпустит заявление с поддержкой, один из вице-президентов назвал ситуацию «позором» (Politico)

УЕФА и Федерация футбола Бельгии обсуждают возможные дальнейшие шаги по итогу отмены дисквалификации Фоларина Балогуна.

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Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает Politico.

Окончательное решение о дальнейших решениях еще не принято.

Нападающий сборной США сможет сыграть в ⅛ финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.

УЕФА планировала 6 июля выпустить заявление в ответ на решение ФИФА.

Ожидается, что организация поддержит Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию, которая в своем заявлении отметила, что была «потрясена» решением ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна.

Один из вице-президентов организации анонимно назвал эту ситуацию «полным позором».