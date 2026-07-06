Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.65
П2
1.95
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.50
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2

Агирре об уходе из сборной после ЧМ: «Хотел попрощаться победой — очень больно. Это тяжелый момент для Мексики, мечта заканчивается»

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре высказался об уходе из команды после вылета с чемпионата мира.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Мексиканцы уступили Англии (2:3) в ⅛ финала ЧМ. До турнира стало известно, что Рафаэль Маркес возглавит национальную после ЧМ-2026.

"У меня смешанные чувства. С одной стороны, я горжусь той семьей, которую мы создали, и очень доволен проделанной работой. Когда проигрываешь, с этим трудно смириться. Успех — это путь, вымощенный преодоленными ошибками. Это движение от неудачи к неудаче до тех пор, пока наконец не добьешься успеха.

Для всей Мексики это будет тяжелый момент — и в раздевалке, и дома. Мы вряд ли будем много спать. У меня нет слов. Меня переполняют эмоции. Думаю, на этом мечта заканчивается.

Мне хотелось бы попрощаться со своими соотечественниками победой — чтобы все были довольны. Это больно, очень больно… Но что ж, больше мне особо нечего сказать. Я не буду искать оправданий: поражение есть поражение.

Желаю им всего наилучшего. Я обнял Рафу. Мы прошли через непростую ситуацию: выступали в Лиге наций и на Золотом кубке КОНКАКАФ с молодым составом, многие игроки которого нацелены на переход в европейские клубы. Судить вам, но я доволен тем, как выросли Рафа Маркес и многие другие игроки. Они играли с Мексикой в сердце", — сказал Агирре.