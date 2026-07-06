Агирре об уходе из сборной после ЧМ: «Хотел попрощаться победой — очень больно. Это тяжелый момент для Мексики, мечта заканчивается»

Желаю им всего наилучшего. Я обнял Рафу. Мы прошли через непростую ситуацию: выступали в Лиге наций и на Золотом кубке КОНКАКАФ с молодым составом, многие игроки которого нацелены на переход в европейские клубы. Судить вам, но я доволен тем, как выросли Рафа Маркес и многие другие игроки. Они играли с Мексикой в сердце", — сказал Агирре.