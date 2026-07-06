Хабиб — о победе Норвегии над Бразилией: «Болею за них, потому что видно, как они развивают футбол у себя в стране»

"Просто зверь Холанд. Что за голевая машина. Бразилия играла неплохо, но Норвегия заслужила победу. Дальше хочу, чтобы они сыграли с Англией. Болею за них, потому что видно, как они развивают футбол у себя в стране.
Что творил «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов в этом году и что творит сама сборная, слежу за ними и радуюсь их победам. Футбол — это спорт который объединяет людей, футбол надо развивать", — написал в соцсетях Нурмагомедов.
Норвегия победила Бразилию со счетом 2:1. Дубль сделал Эрлинг Холанд. В четвертьфинале норвежцы сыграют с Англией.
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