Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.65
П2
1.95
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.50
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2

Хабиб — о победе Норвегии над Бразилией: «Болею за них, потому что видно, как они развивают футбол у себя в стране»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Норвегии с победой над Бразилией в ⅛ финала ЧМ-2026.

Все новости футбола в МАКС

"Просто зверь Холанд. Что за голевая машина. Бразилия играла неплохо, но Норвегия заслужила победу. Дальше хочу, чтобы они сыграли с Англией. Болею за них, потому что видно, как они развивают футбол у себя в стране.

Что творил «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов в этом году и что творит сама сборная, слежу за ними и радуюсь их победам. Футбол — это спорт который объединяет людей, футбол надо развивать", — написал в соцсетях Нурмагомедов.

Норвегия победила Бразилию со счетом 2:1. Дубль сделал Эрлинг Холанд. В четвертьфинале норвежцы сыграют с Англией.

«Не догнали, что не шутка». Хабиб запретил форму «Сити» — не понравился розовый.