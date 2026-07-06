Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.70
П2
1.93
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.50
П2
2.85
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2

Дзюба о «Зените»: «Был бы тренер посильнее, они бы выигрывали все чемпионаты, как “Бавария” — плюс 30 очков. Больше никто так не убивается и не вкладывает столько денег ради титул

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался об амбициях петербургского клуба.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

— После потенциального ухода Сперцяна и травмы Кордобы в борьбе за чемпионство остаются «Зенит» и «Спартак»?

— «Зенит» прямо сильно выделяется по составу. Если бы у «Зенита» был бы тренер посильнее… Прямо сильный тренер у «Зенита» был, они бы выигрывали все чемпионаты, как «Бавария» — плюс 30 очков.

— Можем вернуться на несколько лет назад, когда «Зенит» выигрывал чемпионат за три-четыре тура до конца? Именно в новом сезоне.

— Не знаю. Если «Спартак» усилится… Не знаю, кого привезет «Краснодар». Сперцян уходит — им же нужно его заменить кем-то. Мы сейчас не в Лиге чемпионов, ничего. Не знаю, кто, кроме «Зенита», так убивается и вкладывает столько денег во все, чтобы выиграть чемпионство.

— Кроме «Зенита», чемпионство никому не нужно?

— С учетом того, что я знаю, как «Зенит» убивался ради этого, думаю, никому так сильно чемпионство не нужно, как им, — сказал Дзюба.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше