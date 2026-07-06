Дзюба о «Зените»: «Был бы тренер посильнее, они бы выигрывали все чемпионаты, как “Бавария” — плюс 30 очков. Больше никто так не убивается и не вкладывает столько денег ради титул

— Не знаю. Если «Спартак» усилится… Не знаю, кого привезет «Краснодар». Сперцян уходит — им же нужно его заменить кем-то. Мы сейчас не в Лиге чемпионов, ничего. Не знаю, кто, кроме «Зенита», так убивается и вкладывает столько денег во все, чтобы выиграть чемпионство.