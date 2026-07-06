Быстров об отмене бана Балогуна: «ЧМ в США показывает клоунаду — теперь можно позвонить, чтобы отменить красную. Почему еще никто не позвонил, чтобы Месси удалили?»

Это создает очень опасный прецедент. Теперь не на футбольном поле можно решать вопросы, а со стороны. Это лишний раз доказывает, что в ФИФА присутствует коррупция. В здравом уме человек никогда не отменил бы карточку, как бы на него ни влияли. Правила были написаны давно: есть красная — пропускаешь матч. На эту ситуацию смешно смотреть.