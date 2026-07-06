Быстров об отмене бана Балогуна: «ЧМ в США показывает клоунаду — теперь можно позвонить, чтобы отменить красную. Почему еще никто не позвонил, чтобы Месси удалили?»

Футболист «Монако» получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год. Таким образом, форвард США сможет сыграть против Бельгии в ⅛ финала.
Сообщалось, что президент США Дональд Трамп дважды звонил главе ФИФА Джанни Инфантино — после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации.
"Чемпионат мира в США лишний раз показывает свою клоунаду. Какие-то перерывы ввели, а теперь можно позвонить, чтобы отменить красную карточку. А удаление было стопроцентное. Тогда непонятно, почему Месси до сих пор играет. Почему еще никто не позвонил, чтобы его удалили? Было точно такое же нарушение.
Это создает очень опасный прецедент. Теперь не на футбольном поле можно решать вопросы, а со стороны. Это лишний раз доказывает, что в ФИФА присутствует коррупция. В здравом уме человек никогда не отменил бы карточку, как бы на него ни влияли. Правила были написаны давно: есть красная — пропускаешь матч. На эту ситуацию смешно смотреть.
Теперь все против сборной США? Да ребята тут не при чем. Больше решают те, кто сидит в кабинетах. А футболисты просто выполняют свою работу, хорошо играют на чемпионате мира. Пусть играют дальше", — сказал Быстров.