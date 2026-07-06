Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.65
П2
1.95
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.50
П2
2.95
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2

Трамп о красной Балогуна: «Что бы вы почувствовали, убери мы Месси? Роналду задел кого-то — уберем его из игры! Харри Кейн, мы убираем тебя — ты ударил кого-то по ноге чуть сильнее.

Президент США Дональд Трамп порассуждал о красной карточке нападающего американской сборной Фоларина Балогуна.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Ранее политик подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, и сказал, что «хорошо разбирается в спорте».

"Первое: это был не фол. Хочется смотреть матчи, где участвуют лучшие игроки.

Что бы вы почувствовали, если бы мы убрали Месси? Он же в кого-то врезался. Или мы уберем Роналду. Роналду задел кого-то — уберем его из игры! Или Харри Кейна. Харри Кейн, мы убираем тебя из игры, Харри, потому что ты ударил кого-то по ноге чуть сильнее. Так поступать нельзя.

Мы должны располагать нашими лучшими игроками. Кстати, у Бельгии великолепная команда. У нас будут наши лучшие игроки, у них будут их лучшие игроки. Выиграем мы или проиграем, это будет справедливо. Представьте, что мы потеряли его (Балогуна — Спортс«“) и проиграли матч. Это было бы ужасно”, — заявил Трамп.

Трамп заявил, что до скандала с Балогуном не знал, что такое красная карточка: «Выяснив, я сказал: “Да вы шутите!”. Перед этим он отметил, что хорошо разбирается в спорте.