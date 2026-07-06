Трамп о красной Балогуна: «Что бы вы почувствовали, убери мы Месси? Роналду задел кого-то — уберем его из игры! Харри Кейн, мы убираем тебя — ты ударил кого-то по ноге чуть сильнее.

Что бы вы почувствовали, если бы мы убрали Месси? Он же в кого-то врезался. Или мы уберем Роналду. Роналду задел кого-то — уберем его из игры! Или Харри Кейна. Харри Кейн, мы убираем тебя из игры, Харри, потому что ты ударил кого-то по ноге чуть сильнее. Так поступать нельзя.