Трамп о красной Балогуна: «Что бы вы почувствовали, убери мы Месси? Роналду задел кого-то — уберем его из игры! Харри Кейн, мы убираем тебя — ты ударил кого-то по ноге чуть сильнее.

Ранее политик подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, и сказал, что «хорошо разбирается в спорте».
"Первое: это был не фол. Хочется смотреть матчи, где участвуют лучшие игроки.
Что бы вы почувствовали, если бы мы убрали Месси? Он же в кого-то врезался. Или мы уберем Роналду. Роналду задел кого-то — уберем его из игры! Или Харри Кейна. Харри Кейн, мы убираем тебя из игры, Харри, потому что ты ударил кого-то по ноге чуть сильнее. Так поступать нельзя.
Мы должны располагать нашими лучшими игроками. Кстати, у Бельгии великолепная команда. У нас будут наши лучшие игроки, у них будут их лучшие игроки. Выиграем мы или проиграем, это будет справедливо. Представьте, что мы потеряли его (Балогуна — Спортс«“) и проиграли матч. Это было бы ужасно”, — заявил Трамп.
Трамп заявил, что до скандала с Балогуном не знал, что такое красная карточка: «Выяснив, я сказал: “Да вы шутите!”. Перед этим он отметил, что хорошо разбирается в спорте.